Бывшего чиновника Минобороны арестовали за хищение 240 млн рублей

Бывший заместитель начальника одного из управлений министерства обороны РФ Олег Васенин арестован по делу о хищении средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в СК России.

«Возбуждено дело в отношении бывшего заместителя начальника управления имуществом специальных проектов министерства обороны РФ Олега Васенина, обвиняемого в хищении государственного имущества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Васенин должен был отвечать за исполнение государственного оборонзаказа. Он предоставил ложные документы о стоимости вторичного сырья, за счет чего смог похитить 240 млн бюджетных рублей. Суд избрал Васенину меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого суд в Москве продлил арест бывшему заместителю главы Минобороны РФ Дмитрию Булгакову, обвиняемому в мошенничестве.

Булгаков был арестован по уголовному делу о мошенничестве при поставках в ВС РФ низкокачественных сухпайков. По данным РИА Новости, под руководством генерала комбинат поставлял продукты питания по завышенной стоимости: мясо говядины заменяли свининой и курятиной, а энергетическая ценность сухпайков занижалась, вследствие чего экспертиза признала их запрещенными к использованию. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд отпустил на свободу осужденного за крупную взятку экс-чиновника Минобороны.