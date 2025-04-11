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Обвиняемому в мошенничестве бывшему замглавы Минобороны продлили арест

Суд в Москве продлил арест экс-замглавы Минобороны Булгакову до 25 июня
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Суд в Москве продлил арест бывшему заместителю главы Минобороны РФ Дмитрию Булгакову, обвиняемому в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным суда, мужчина будет находиться под стражей до 25 июня текущего года. Другим фигурантам, проходящим по этому делу, также продлили содержание под стражей до этой даты. Заседание проходило в закрытом режиме.

Булгаков был арестован по уголовному делу о мошенничестве при поставках в ВС РФ низкокачественных сухпайков. По данным РИА Новости, под руководством генерала комбинат поставлял продукты питания по завышенной стоимости: мясо говядины заменяли свининой и курятиной, а энергетическая ценность сухпайков занижалась, вследствие чего экспертиза признала их запрещенными к использованию. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

До этого Басманный суд Москвы арестовал счета генерала и его супруги. Это решение принято в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (более 49 миллионов рублей).

Ранее суд арестовал элитные ретроавтомобили Тимура Иванова.

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