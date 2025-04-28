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«Говорят, ей так и надо»: хозяйку изнасилованного в Подмосковье пса затравили в соцсетях

Жительница Подмосковья рассказала о хейте в адрес хозяйки изнасилованной собаки
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bazabazon/Telegram

На хозяйку пса Джека, над которым надругался зоофил в подмосковном Томилино, обрушилась волна хейта в соцсетях. Об этом «Газете.Ru» рассказала близкая подруга женщины Екатерина.

«Хозяйку Джека атаковали (захейтили) со всех сторон, в том числе и мошенники и просто неадекватные люди. Что она плохая хозяйка и пес сбежал из-за плохих условий жизни. Очень смешно... Дай бог каждой собаке или кошке жить как у Светланы. Потом просто говорят, что ей так и надо, что таким людям заводчики не должны продавать животных. Ну это пишут так, в основном зоошиза», — сказала она.

Екатерина добавила, что состояние пса так и не улучшилось после изнасилования, однако в полиции «дело идет полным ходом».

«Сегодня были на приеме у начальника полиции, дело идет полным ходом реально. Джеку сняли дренажи, но пока без каких-либо изменений. Насчет камер могу сказать большое спасибо администрации — их там нет, где все произошло, и этот нелюдь знал об этом. Все опрошены жители, все зафиксировано. Они продолжают отрабатывать и другие версии, но их разглашать я не имею права», — добавила она.

19 апреля в Московской области неизвестный украл собаку породы джек-рассел-терьер и жестоко надругался над ней. Пес сбежал от хозяев, а вечером того же дня его в ужасном состоянии нашли соседи. Ветеринары диагностировали у пса разрывы тканей и повреждение прямой кишки, а также порезы на теле.

Как уточняла в беседе с «Газетой.Ru» знакомая хозяйки пострадавшего пса, Джек теперь страдает «полнейшим недержанием» и останется инвалидом. Еще одна подруга рассказывала, что в полиции называли дело «голяком», поскольку в районе ЧП нет камер видеонаблюдения.

Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в полиции пообещали проверить уфимку, избившую собаку из-за пролитого кофе.

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