Полиция проверит уфимку, избившую собаку из-за пролитого кофе

В Уфе полиция проводит проверку в связи с появлением видео, на котором местная жительница пнула собаку из-за пролитого кофе. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе МВД по республике Башкортостан.

«Сообщение зарегистрировано в полиции в ходе мониторинга интернета. В настоящее время по данному факту проводится проверка», – сказали в ведомстве.

Как рассказала «Газете.Ru» волонтер Анастасия, хозяйка собаки принимает «психотропные препараты», а также избивает ребенка. Девушка добавила, что соседи пытались поговорить с уфимкой, однако та утверждала, что ей все равно на всех. Теперь волонтеры планируют изъять собаку и пристроить ее в новый дом.

До этого Telegram-канал Baza опубликовал видеоролик, на котором жительница Уфы избила собаку из-за пролитого кофе на глазах у ребенка. На кадрах видно, что в одной руке девушки был стакан с кофе, а в другой она держала собаку за поводок. Когда питомец дернулся и случайно выбил стакан из рук хозяйки, та выругалась, а затем несколько раз пнула животное ногой.

Ранее в Петербурге мужчина демонстративно избил свою собаку на глазах очевидцев.