Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полиция проверит уфимку, избившую собаку из-за пролитого кофе

МВД проводит проверку в связи с избиением собаки в Уфе

В Уфе полиция проводит проверку в связи с появлением видео, на котором местная жительница пнула собаку из-за пролитого кофе. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе МВД по республике Башкортостан.

«Сообщение зарегистрировано в полиции в ходе мониторинга интернета. В настоящее время по данному факту проводится проверка», – сказали в ведомстве.

Как рассказала «Газете.Ru» волонтер Анастасия, хозяйка собаки принимает «психотропные препараты», а также избивает ребенка. Девушка добавила, что соседи пытались поговорить с уфимкой, однако та утверждала, что ей все равно на всех. Теперь волонтеры планируют изъять собаку и пристроить ее в новый дом.

До этого Telegram-канал Baza опубликовал видеоролик, на котором жительница Уфы избила собаку из-за пролитого кофе на глазах у ребенка. На кадрах видно, что в одной руке девушки был стакан с кофе, а в другой она держала собаку за поводок. Когда питомец дернулся и случайно выбил стакан из рук хозяйки, та выругалась, а затем несколько раз пнула животное ногой.

Ранее в Петербурге мужчина демонстративно избил свою собаку на глазах очевидцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами