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В Думе предложили аннулировать иностранные водительские права при нарушении ПДД

В Думу поступит законопроект об аннулировании иностранных прав при нарушении ПДД

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Максим Блинов/РИА Новости

Депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким 13 ноября внесут в Госдуму законопроект о признании недействительными в России международных и иностранных водительских прав при нарушении правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает ТАСС.

В документе говорится, что при совершении административного правонарушения в области дорожного движения иностранные национальные и международные водительские удостоверения признаются недействительными со дня вступления в законную силу постановления по делу.

Авторы законопроекта объясняют необходимость его принятия существенным увеличением количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей с иностранными правами.

12 ноября сообщалось, что бывший капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, который сейчас выступает в подмосковных «Химках», с 2021 года более двух тысяч раз нарушил правила дорожного движения.

Ранее водителей предложили немедленно информировать о нарушении ими ПДД.

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