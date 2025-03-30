Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

С 1 апреля управление авто с зарубежными правами станет нарушением

Юрист Хаминский: с 1 апреля водителей начнут штрафовать за иностранные права
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Иностранцы и граждане России, получившие вид на жительство (ВНЖ) или гражданство РФ до 1 апреля 2024 года, обязаны заменить иностранные водительские права на российские. Об этом РИА Новости рассказал юрист, руководитель центра правопорядка Москвы и Подмосковья Александр Хаминский.

Новые правила, внесенные в федеральный закон о безопасности дорожного движения в 2023 году, устанавливают, что с 1 апреля 2024 года зарубежные права признаются недействительными для управления транспортом в России через год — с 1 апреля 2025 года.

«До этой даты можно заменить права в упрощенном порядке без экзаменов. После — нарушителям грозит штраф от 5 до 15 тыс. рублей по статье 12.7 КоАП», — пояснил Хаминский.

С 1 апреля 2024 года упрощенная процедура замены прекращается. Для получения российских прав теперь требуется сдача экзаменов: категории А и B — только теория, категории C и D — теория и практика в автошколе.

Хаминский подчеркнул, что закон также касается россиян, въехавших в страну до 1 апреля 2024 года.

«Иностранные права, выданные до этой даты, будут недействительны через год. Важно успеть их заменить, чтобы избежать штрафов», — добавил юрист.

Ранее юрист объяснил, как наказать таксиста, который грубит и требует чаевые.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами