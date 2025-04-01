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В России начали действовать новые штрафы для обладателей иностранных прав

В РФ вступили в силу ограничения на использование иностранных водительских прав
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Максим Блинов/РИА «Новости»

С 1 апреля 2025 года в Российской Федерации вступили в силу поправки к законодательству, ограничивающие использование иностранных водительских удостоверений. Изменения опубликованы на портале правовых актов.

Право на управление транспортными средствами утрачивают иностранные граждане, проживающие в России на основании вида на жительство или получившие российское гражданство, а также граждане РФ, использующие для управления автотранспортом водительские удостоверения, выданные зарубежными государствами. Нарушение данного требования влечет за собой административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Исключение составляют граждане Республики Беларусь и граждане России, владеющие белорусскими водительскими удостоверениями. Для них сохраняется прежний порядок управления транспортными средствами на территории Российской Федерации.

До этого сообщалось, что с 1 апреля штраф за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения вырастет до 45 тысяч рублей.

Ранее в России призвали давать самокаты напрокат только после сдачи теста на ПДД.

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