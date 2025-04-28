В ООН высказались об атаке ВСУ на храм Новый Иерусалим в Белгородской области

Здания культовых сооружений защищены международным правом и не должны подвергаться прямым нападениям. Об этом заявила официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел, комментируя атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на храмовый комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области, передает РИА Новости.

«В соответствии с международным гуманитарным правом гражданские объекты не должны быть объектом нападения, и враждебные действия не могут быть направлены против мест отправления культа», — сказал представитель УВКПЧ ООН.

На прошлой неделе в Белгородской митрополии РПЦ сообщили, что храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел полностью после атаки дронов ВСУ. По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что атака украинских дронов в пасхальную неделю на одно из самых святых мест региона — храм Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа — это целенаправленная акция. Он подчеркнул, что дроны ВСУ не давали тушить возникший в комплексе пожар.

Ранее появились кадры пожара в белгородском храме Новый Иерусалим после атаки ВСУ.