Появились кадры пожара в белгородском храме Новый Иерусалим после атаки ВСУ

Горящий после атаки БПЛА ВСУ храм в Белгородской области сняли на видео

Храм Новый Иерусалим в селе Сухарево Белгородской области практически полностью уничтожен пожаром, возникшим после сброса взрывных устройств с беспилотника. Видео горящего здания опубликовал в своем Telegram-канале местный священник Николай Дубинин.

На кадрах видно, что деревянный храмовый комплекс выгорел дотла: огонь охватил даже купол.

«Как бы не стало известно о самом страшном. Престарелый старец и монахини были там», — написал Дубинин, выразив опасения за жизнь находившихся в храме.

24 апреля Telegram-канал Белгородской митрополии РПЦ сообщил, что храмовый комплекс Новый Иерусалим в Валуйском районе Белгородской области сгорел полностью после атаки дронов ВСУ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что атака украинских дронов в пасхальную неделю на одно из самых святых мест региона — храм Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа — это целенаправленная акция.

Ранее из Курской области под обстрелами вывезли чудотворную икону.