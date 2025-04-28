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Жителя ЛНР лишили гражданства за призывы бить по территории РФ

Жителя ЛНР лишили гражданства за призывы к ракетным ударам по городам России
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ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Жителя Луганской Народной Республики лишили гражданства РФ за призывы к ракетным ударам по территории России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

«УФСБ России по ЛНР реализована процедура прекращения гражданства РФ в отношении жителя города Свердловска, причастного к противоправной деятельности, создающей угрозу национальной безопасности», — сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, житель региона призывал украинских военных к ударам по российским военным и гражданским лицам, проживающим на территории страны.

До этого в ФСБ России сообщили, что осужденный за подготовку теракта житель Ижевска признался во вступлении в «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Мужчина признался, что уже успел купить селитру для создания самодельного взрывного устройства, намереваясь в дальнейшем устроить теракт.

В этот же день в Приморье задержали мужчину, подозреваемого в передаче информации о военных объектах региона украинской разведке.

Ранее россиянин получил 13 лет колонии за попытку поджечь сборный пункт военкомата.

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