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В Приморье задержали мужчину, который собрал данные для украинской разведки

ФСБ задержала жителя Приморья за сбор данных для украинской разведки
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ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края, подозреваемого в передаче информации о военных объектах региона украинской разведке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Приморью.

По данным УФСБ, мужчина установил контакт с представителем Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины через интернет и по его заданию собрал данные о военной инфраструктуре края. Подозреваемый осознавал, что эти сведения могут быть использованы против безопасности России.

«Задержанный полностью понимал, что информация способна нанести ущерб безопасности РФ, в том числе при проведении диверсий», — отметили в ведомстве.

25 апреля в Сочи задержали гражданина Румынии, который подозревается в сборе данных о местах дислокации средств противовоздушной обороны (ПВО) по заданию спецслужб Украины.

14 апреля Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании в Крыму гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, который собирал данные о военных и гражданских объектах полуострова, а также участвовал в подготовке взрыва водонасосной станции в Керчи по заданию спецслужб Украины.

Ранее жительницу Херсона обвинили в шпионаже в пользу Украины.

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