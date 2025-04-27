Москвичам пообещали скорое возвращение погоды к климатической норме

Синоптик Леус: температура в Москве вернется к климатической норме 2 мая

В пятницу, 2 мая, температура в Москве вернется к климатической норме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в пятницу над столичным регионом обоснуется антициклон. Синоптик заявил, что прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура составит +13...15°C, отметил он.

«Можно сказать, что температура вернется в рамки климатической нормы», — написал метеоролог.

Он добавил, что выходные начнутся с возвращения дождей и с небольшого роста температуры.

На этой неделе научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в начале мая холодная погода ожидается почти во всей РФ. Он упомянул, что в этот период возможны и кратковременные дожди.

Также Вильфанд обратил внимание на то, что на большей части страны все еще лежит снег. Им покрыта даже большая часть Северо-Западного федерального округа, добавил он.

Ранее был назван возраст, в котором приход весны особенно сложно воспринимается.