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В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения

Аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля возобновили работу в обычном режиме
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Роман Владимиров/РИА Новости

В аэропортах Нижнего Новгорода (Стригино) и Ярославля (Туношна) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», — говорится в сообщении.

Таким образом, ограничения в воздушных гаванях действовали чуть более часа.

Известно также, что в Перми временно закрыли в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Сообщается, что в районе воздушной гавани снизилась видимость из-за снегопада.

28 апреля аналогичные ограничения вводились в петербургском аэропорту Пулково. ‎Кореняко уточнил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее более 10 самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Сочи из-за тумана.

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