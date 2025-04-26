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Более 10 самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Сочи из-за тумана

В Сочи из-за тумана на запасные аэродромы перенаправили 11 пассажирских рейсов
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Shutterstock

Более 10 самолетов, следовавших в аэропорт Сочи, «ушли» на запасные аэродромы в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале.

Из заявления следует, что в течение суток в городе будут наблюдаться туманы и дожди. Также не исключена гроза.

«В связи с этим экипажами 11 рейсов были приняты решения об «уходе» на запасные аэродромы», — говорится в публикации.

Самолеты направились на аэродромы в Грозном, Ставрополе, Минеральных Водах, Махачкале и Владикавказе.

При этом несколько лайнеров успели приземлиться в аэропорту Сочи в моменты улучшения погодных условий. К 13:00 (совпадает с мск) сотрудники воздушной гавани успели обслужить 59 рейсов — 30 на прилет и 29 на вылет.

В тексте уточняется, что в связи с текущей ситуацией перевозчикам предстоит стабилизировать график отправки и приема самолетов. По этой причине 26 и 27 апреля ожидаются корректировки во времени прибытия и вылета воздушных судов.

22 апреля в московском аэропорту Шереметьево экстренно приземлился пассажирский самолет, следовавший по маршруту Санкт-ПетербургКиров. Причиной стало снижение параметров давления в гидросистеме, рассказали в оперативных службах.

Ранее летевший из Москвы в Фергану лайнер вынужденно сел в аэропорту Самары из-за заболевшего пассажира.

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