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Дачникам рассказали, как подготовить растения к перевозке на участок

Глава сервиса ПЭК Коптев: саженцы нужно перевозить в контейнерах с вентиляцией
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Pixabay

Чтобы избежать повреждения саженцев при перемещении на дачный участок, их важно правильно подготовить к транспортировке. Об этом в беседе с РИАМО сообщил директор департамента сервиса ПЭК Игорь Коптев. Он посоветовал использовать контейнеры с вентиляционными отверстиями, чтобы обеспечить приток воздуха и предотвратить перегрев корней.

Когда стоит везти рассаду на дачу, рассказывала газета «Известия». Издание представило график посадок на май 2025 года. Наиболее благоприятными днями считаются: 1-3, 6-8, 10-14, 16, 18, 21, 22, 30 мая​.

Для транспортировки саженцев Коптев посоветовал использовать пластиковые емкости, которые менее подвержены повреждениям, чем керамические.

«Дополнительно защитить растения от повреждений помогут упаковочные материалы — например, старые газеты, картон или специальные растительные покрытия. Чтобы предотвратить пересыхание, рекомендуем перевозить саженцы с комом земли, обернув его с кусками грунта во влажную хлопковую ткань и высокопрочную бумагу», — сказал специалист.

Согласно недавнему опросу, подавляющее большинство российских дачников планируют потратить на семена и рассаду не более 5 тысяч рублей.

Уложиться в бюджет до 5 тысяч рублей при покупке семян и саженцев планируют 58% респондентов. Еще 22% рассчитывают потратить не более 2 тысяч рублей. Около 26% опрошенных готовы выделить на эти цели сумму до 10 тысяч рублей, а 14% собираются превысить этот лимит.

Ранее дачникам рассказали, как подготовить грядки к лету после теплой зимы.

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