Стало известно, сколько россияне готовы потратить на покупку рассады для дачи

В Авито выяснили, что большинство дачников потратят на семена 5 тысяч рублей

Подавляющее большинство российских дачников планируют потратить на семена и рассаду не более 5 тысяч рублей. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного платформой «Авито».

Выяснилось, что уложиться в бюджет до 5 тысяч рублей при покупке семян и саженцев планируют 58% респондентов. Еще 22% рассчитывают потратить не более 2 тысяч рублей. Около 26% опрошенных готовы выделить на эти цели сумму до 10 тысяч рублей, а 14% собираются превысить этот лимит.

Исследование также показало, что российские садоводы активно покупают удобрения и системы полива, включая шланги и распылители — ими планируют обзавестись 49% дачников. Основной садовый инвентарь собираются приобрести 45% респондентов, защитную экипировку — 39%, а специализированную технику — 19% участников опроса.

Агроном Владимир Викулов до этого говорил, что перенос рассады в открытый грунт нужно проводить в определенные сроки, чтобы не повредить ее.

По его словам, в начале мая, после прогрева почвы, можно пересадить лук-севок и яровой чеснок, а также все виды капусты. В этот период можно также осуществлять посадку томатов, перцев, баклажанов и огурцов в парники и теплицы. В конце мая — начале июня следует высаживать томаты в открытый грунт, отметил эксперт.

Ранее стало известно, сколько россияне тратят на подготовку к дачному сезону.