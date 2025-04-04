Дачникам рассказали, как подготовить грядки к лету после теплой зимы

В этом году зима в средней полосе России была теплая и малоснежная, поэтому снеговой влаги в почве немного. Чтобы ее сохранить, грядки следует накрыть толстым слоем опавших листьев. Такой совет в беседе с «Радио 1» дал агроном и биолог Михаил Воробьев.

«Также сейчас начинают активно расти сорняки, так что сеять или сажать еще рано. Иначе потом придется, если не перекапывать, то выдергивать эти самые сорняки. Если вы насыплете толстый слой листьев, то сорняки не смогут сквозь него пробиться, и ваша грядка будет свободна», — отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, опавшие листья являются любимой пищей дождевых червей-помощников садоводов.

Он посоветовал убирать листву непосредственно перед посадкой. В таком случае грунт не придется перекапывать, а лишь немного порыхлить верхний слой.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого назвала самые частые ошибки при выращивании рассады.

Она посоветовала не высаживать семена в слишком маленькие емкости, поскольку в них очень мало ресурсов для растения. По ее словам, не стоит также поливать рассаду чаще, чем раз в три-четыре дня. Для этой цели она рекомендует использовать лейку с очень тонким носиком или большой шприц, чтобы провести процедуру аккуратно.

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