В аэропорту Ярославля вводили ограничения на полеты

В аэропорту города Ярославля вводили ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов – в 10:26 по московскому времени – введены также в ярославском аэропорту Туношна (код ИКАО: UUDL)», — сказано в сообщении.

Позднее стало известно, что ограничения сняты.

Ограничения на полеты вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Также официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале сообщил, что в аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Кроме того, 28 апреля аналогичные ограничения вводились в петербургском аэропорту Пулково. ‎

Ранее ограничения вводили в аэропорту Нижнекамска.