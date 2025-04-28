В аэропорту Пулково сняли временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Санкт-Петербурга сняли ограничения на полеты

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В петербургском аэропорту Пулково в 9:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Представитель Росавиации добавил, что на запасные аэродромы пришлось отправить 17 самолетов, следовавших в Санкт-Петербург.

До этого Кореняко сообщил, что с 07:25 мск в санкт-петербургском аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

25 апреля в аэропорту Нижнего Новгорода вводились временные ограничения.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на видео попал взрыв украинского беспилотника в Шуе.