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Экспедиция показала успешное восстановление экосистемы Черного моря

Океанологи РАН: уровень загрязнения после аварии в Черном море снизился вдвое
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Алексей Майшев/РИА Новости

Концентрация загрязняющих веществ в грунте и донных отложениях, появившихся после разлива мазута в Черном море, снизилась примерно вдвое. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, ученые которого провели экспедицию по изучению последствий аварии.

«Результаты анализа показывают, что наибольшее загрязнение наблюдается именно в районе Анапы, а не непосредственно в Керченском проливе», — говорится в сообщении.

Снижение уровня загрязнения ученые объяснили естественным вымыванием и выветриванием, а также активностью придонных организмов и бактерий, которые способствуют очищению экосистемы, и человеческой деятельностью.

При этом специалисты заявили, что пока рано делать окончательные выводы насчет восстановления экосистемы. В Институте заявили о необходимости продолжить работу по мониторингу состояния Черного моря и береговых территорий.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозящие нефтепродукты, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря прошлого года.

В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. По факту случившегося возбудили два уголовных дела. В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе были введены режимы чрезвычайной ситуации.

До этого глава Минтранса России Роман Старовойт заявил, что основной причиной аварии стало невыполнение капитанами судов ограничений по сезону плавания в Азовском море и Керченском проливе.

Ранее в союзе туриндустрии назвали единственное направление, которое сможет заменить Анапу.

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