«Избили, заставили ползать». Послу России вручили ноту из-за задержания киргизов в Москве

Появилось видео задержания киргизов в бане, после которого вызвали посла России

Посла России Сергея Вакунова вызвали в МИД Киргизии. Дипломату вручили ноту и потребовали проверить действия российских силовиков — 11 апреля они нагрянули в московский банный комплекс «Бодрость», где задержали несколько десятков мигрантов, включая киргизов. Поводом для визита правоохранителей стал якобы отказ пускать в баню россиян. Что известно о скандальном рейде в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Нота дипломату

В МИД Киргизии вызвали посла России Сергея Вакунова. Он встретился с замминистра иностранных дел республики Алмазом Имангазиевым. Поводом стали «массовые задержания граждан» в московском банном комплексе «Бодрость» 11 апреля.

«Российской стороне вручена официальная нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также применения силовых мер в отношении граждан и, в случае необоснованности применения силы, принять соответствующие меры в отношении представителей правоохранительных органов города Москвы по данному инциденту», — сообщили в пресс-службе министерства.

Там добавили, что российского посла попросили принять меры по недопущению ситуаций, способных нанести урон двусторонним отношениям.

«В настоящее время 20 из 24 задержанных граждан были освобождены, а по четырем гражданам принято решение о выдворении из Российской Федерации», — уточнили в министерстве труда, социального обеспечения и миграции Киргизии.

Что не поделили в бане

Как сообщил Telegram-канал Readovka, группа мигрантов-нелегалов «оккупировала» банный комплекс «Бодрость» в Москве. Местные жители рассказали, что россиян туда не впускали, и в дело вмешались правоохранители.

11 апреля они нагрянули в баню и устроили проверку документов. Всего задержали около 40 человек, позже их отвезли в участок. Источник Readovka уточнил, что против нескольких мигрантов возбудили административные дела по статье о нарушении режима въезда и пребывания в России. Владельца заведения, добавили журналисты, проверяют на предмет нарушения статьи УК об организации незаконной миграции.

«Царьград» уточнил, что владельцем бани оказался бизнесмен из Киргизии. По предварительным данным, он решил оказывать услуги исключительно своим соотечественникам.

Что говорят в Киргизии

Депутат Джанар Акаев возмутился из-за того, что ОМОН «ворвался в баню киргизского бизнесмена в Москве». Он назвал насилием и варварскими действия российских правоохранителей, а также призвал привлечь их к ответственности.

«Вы видели отношение к кыргызстанцам в России. Простые водители, повара были в бане, пришли дружинники, без причины избили, заставили есть острый перец, заставили ползать. Почему? Потому что «вы нам не нравитесь». Они же издеваются. Какая реакция была?»

— задался вопросом Акаев.

По словам Винеры Раимбачаевой, такие случаи якобы происходят не только в Москве, но и в других российских городах.

«Мы все находимся на евразийском пространстве. Но не поднимаются вопросы защиты кыргызстанцев», — отметила она.

Бывший гендиректор киргизского телеканала НТС Миржан Балыбаев в соцсетях опубликовал рассказ таксиста, который в момент визита силовиков был в бане.

«Люди просто пришли в баню — отдохнуть после смены. Но вместо пара и тишины — налет ОМОНа, крики, всех лицом в пол, как зверей. У многих на теле — огромные синяки, темные пятна от побоев. Это не «проверка», это пытки», — процитировал он мужчину.

В российских правоохранительных органах ситуацию с задержаниями в столичной бане не комментировали.