ФСБ задержала гражданина Румынии, подозреваемого в шпионаже по заданию Украины

ФСБ: в Сочи задержан гражданин Румынии, подозреваемый в сборе данных для Украины

В Сочи задержали гражданина Румынии, который подозревается в сборе данных о местах дислокации средств противовоздушной обороны (ПВО) по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) России.

По данным следствия, подозреваемый собирал данные о системах ПВО летом 2024 года. Взамен украинская сторона пообещала предоставить ему безопасный выезд из России и оказать содействие во вступлении в Вооруженные силы Украины (ВСУ), уточнили в ФСБ.

«Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК России «Шпионаж», — говорится в сообщении ведомства.

21 апреля ФСБ задержала жителя Волгограда, собиравшегося по заданию спецслужб Украины захватить городскую мэрию. По данным ведомства, мужчина также передавал СБУ сведения об осужденных, отправившихся на СВО.

Ранее ФСБ задержала гражданина Молдавии, передававшего Украине данные про Крым.