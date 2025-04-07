Жительницу Херсона будут судить за шпионаж в пользу Украины

ФСБ: жительница Херсона пойдет под суд за шпионаж в пользу Украины

Жительница Херсонский области, обвиняемая в шпионаже в пользу Украины и хранении взрывчатки, предстанет перед судом. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по региону.

«УФСБ России по Херсонской области пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, 1971 года рождения, причастной к шпионажу»‎, — говорится в сообщении.

По версии службы, с июня 2023 года по апрель 2024-го женщина собирала и передавала сведения о размещении сил и средств Вооруженных сил (ВС) РФ на территории Херсонской области, а также получала от украинских кураторов взрывчатые вещества и взрывные устройства, которые хранила дома.

7 апреля Херсонский областной суд приговорил местную жительницу к девяти годам лишения свободы за государственную измену и шпионаж. По данным следствия, в 2023 году 19-летняя девушка «по заданию лиц, действующих в интересах иностранной разведки», снимала на мобильный телефон военные объекты и отправляла заказчику.

3 апреля сообщалось, что Ленинский районный суд Курска вынес приговоры бывшему руководителю предприятия в Курской области Александру Воробьеву и экс-сотруднику Роману Сидоркину за кражу военных изделий для последующей продажи их за границу.

Ранее сообщалось, что жителя Омска отправили в колонию за сбор денег для ВСУ.