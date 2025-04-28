В Красноярском крае ликвидировали пожар в жилых домах

Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее в жилых домах в селе Таежном Канского района Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«В 07:22 (03:22 мск. — «Газета.Ru») ликвидация пожара», — говорится в сообщении ведомства.

27 апреля пламя охватило 10 жилых домов в Таежном. В МЧС рассказали, что на место происшествия прибыли более 70 сотрудников экстренных служб и 16 единиц техники.

В этот же день число горящих домов в населенном пункте снизилось с десяти до восьми. По предварительным данным, площадь огня составила 900 квадратных метров. Несмотря на то, что из-за теплой и ветреной погоды огонь быстро распространялся, его удалось локализовать. О пострадавших не сообщалось.

3 апреля в подмосковном поселке Власиха произошел пожар в многоквартирном жилом доме. В оперативных службах заявили, что пламя распространилось в одной из квартир на площади 60 квадратных метров.

Ранее четыре жилых дома загорелись в красноярском городе Канске.