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Жилой дом загорелся в подмосковном поселке Власиха

Во Власихе при пожаре в жилом доме не удалось спасти четырех человек
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Shutterstock

Пожар произошел в одной из квартир жилого дома, расположенного в поселке Власиха в Московской области. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В материале отмечается, что в помещении находились как минимум четыре человека. Их спасти не удалось.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах, здание находится на Солнечной улице. Пламя распространилось на площади 60 квадратных метров, к текущему моменту огнеборцам удалось ликвидировать возгорание.

По информации журналистов, всего из дома были эвакуированы 15 взрослых и пять детей. Семь граждан не смогли покинуть здание самостоятельно, поэтому им понадобилась помощь спасателей.

2 апреля управление МЧС РФ по Республике Дагестан заявило, что в пятиэтажном жилом доме в городе Махачкале произошло возгорание. Огонь охватил кровлю здания, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.

Специалистам понадобилось около 1,5 часа, чтобы полностью потушить пожар. Его площадь составила 400 квадратных метров, при этом из здания были эвакуированы 60 человек. Никаких данных о пострадавших не поступало.

Ранее в Москве огнеборцы спасли семь человек из загоревшегося жилого дома.

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