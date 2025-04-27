Огонь охватил сразу четыре жилых дома в Канске

Четыре жилых дома загорелись в красноярском городе Канске

Четыре жилых дома загорелись в городе Канске в Красноярском крае. Об этом сообщил Telegram-канал «Борус. Люди».

«На месте работают 20 пожарных и пять единиц техники», — говорится в материале.

Из текста следует, что в населенном пункте наблюдается сильный ветер. Это существенно осложняет тушение огня.

К текущему моменту специалисты локализовали пожар на площади 220 квадратных метров. В публикации уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.

В свою очередь, Telegram-канал «ЧП Канск» опубликовал видео с места событий. На кадрах видно, как над горящими постройками поднимается густой столб дыма.

27 апреля в пресс-службе МЧС РФ заявили, что в населенном пункте Таежное в Красноярском крае загорелись сразу 10 жилых домов. По данным профильного ведомства, из-за теплой и ветреной погоды огонь распространяется очень быстро.

К ликвидации пожара привлекли более 70 сотрудников экстренных служб и 16 единиц техники. Никакой информации о пострадавших не поступало.

3 апреля в подмосковном поселке Власиха произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Как писали журналисты ТАСС со ссылкой на оперативные службы, пламя распространилось в одной из квартир на площади 60 квадратных метров.

Прибывшие на место сотрудники МЧС РФ смогли потушить возгорание. Однако в помещении находились как минимум четыре человека, и их спасти не удалось.

Ранее в Республике Дагестан огонь охватил кровлю многоэтажного жилого дома.