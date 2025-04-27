В Красноярском крае снизилось число горящих домов

МЧС: число горящих домов в красноярском Таежном снизилось с десяти до восьми

Число горящих домов в поселке Таежном в Красноярском крае снизилось с десяти до восьми. Об этом сообщает региональное управление МЧС России в своем Telegram-канале.

«В населенном пункте Таежное горят восемь строений, из которых четыре — жилые дома. Предварительно, площадь пожара — 900 кв. м», — сообщило ведомство.

На место происшествия прибыли свыше 70 специалистов и 16 единиц техники. Несмотря на то, что из-за теплой и ветряной погоды огонь быстро распространялся, его удалось локализовать. О пострадавших не сообщается.

До этого сообщалось, что огонь охватил 10 домов в населенном пункте Таежное в Красноярском крае.

26 апреля на юго-западе Москвы произошел пожар около торгового центра «Азовский». По данным МЧС РФ, на Азовской улице загорелось неэксплуатируемое трехэтажное здание. Огонь охватил крышу постройки.

Ранее в Алтайском крае произошел ландшафтный пожар на площади несколько тысяч «квадратов».