В Минздраве оценили идею пометить вредные продукты стоп-знаками

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в комментарии РИА Новости оценил идею пометить вредные продукты цветовыми стоп-знаками.

4 апреля с такой инициативой выступила депутат Госдумы Сардана Авксентьева от партии «Новые люди». В письме в Минздрав она предложила разместить стоп-знаки на упаковках продуктов, содержащих сахар, соли и жиры. Так россияне смогут оценить их полезность.

«Мы все идеи, что направлены на сохранение здоровья людей, готовы рассматривать, в том числе в рамках регламентных процедур», — сказал министр.

Он призвал проработать инициативу с экспертами и общественностью и отметил, что многие производители уже сами размещают на упаковках данные об энергетической ценности продуктов и содержании жиров. Кроме того, в магазинах есть полки здорового питания.

На прошлой неделе депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева предложила утвердить четкий порядок составления меню для школьных буфетов, снизив количество булочек, фастфуда, сосисок в тесте и газировки.

Ранее россиянам объяснили, стоит ли бояться «ешек» в составе продукта.