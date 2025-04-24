Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Меньше фастфуда и газировки»: для школьных буфетов призвали ввести новые правила

Депутат Горячева: нужно сократить количество фастфуда в школьных столовых
close
Павел Лисицын/РИА Новости

В России следует утвердить четкий порядок составления меню для школьных буфетов. Необходимость этого подтверждает обеспокоенность родителей, которые жалуются на изобилие фастфуда и газировки в столовых образовательных учреждений, заявила 360.ru депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева.

«Мы с командой получили большое количество обращений от родителей, обеспокоенных тем, что в школьных буфетах часто преобладают сладости, выпечка, газировка — по сути, быстрые углеводы и фастфуд», — сообщила парламентарий.

В целом она отметила, что совсем запрещать торговлю сладостями и любимыми продуктами детей в буфетах не нужно, но важно регулировать их объемы – так, например, если 70-80% ассортимента в буфете – сплошной фастфуд, то это уже ненормально, подчеркнула Горячева.

В данный момент депутаты работают совместно с профильными ведомствами, выделяя необходимые изменения в этом направлении. После этого также планируется привлечь родителей, диетологов, врачей к обсуждению темы на круглом столе.

Речь идет не о полном запрете фастфуда, а лишь о его сбалансированном в общем меню количестве, заключила депутат.

До этого зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила «Газете.Ru», что борьбу с ожирением в России нужно начинать с детей. По ее словам, государство бесплатно кормит детей в начальной школе, чтобы они научились правильно питаться и научили родителей. Депутат считает, что родители перекармливают школьников, из-за чего у трети из них наблюдается ожирение.

Ранее в Госдуме предложили увеличить субсидии на горячее питание в школах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами