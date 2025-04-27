Россиянам объяснили, стоит ли бояться «ешек» в составе продукта

«Ешек» в составе продуктов точно не стоит бояться, потому что именно они предотвращают развитие микроорганизмов в продуктах и защищают их от образования вредных токсинов, позволяют сохранять пищевую ценность, вкус, аромат и придают продуктам приятный цвет, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Юлия Николаева.

Например, Е-консерванты используются в пищевой промышленности с XIX века.

«Сорбиновая кислота (Е200) была впервые получена в 1859 году и ценится за противомикробное действие. Бензоат натрия (Е211) был изобретен в 1875 году и заменил салициловую кислоту. Консервант добавляют в желирующие продукты, соусы, леденцы и консервы. Нитрит натрия (Е250) начал активно использоваться в пищевой промышленности в 1960-х годах. Применяется в основном как консервант и улучшитель окраски в изделиях из мяса и рыбы», — объяснила она.

В начале XX века на предприятиях начали применять также пищевые красители, загустители, эмульгаторы и стабилизаторы. В 1960-е годы наименования всех добавок были упорядочены: их стали обозначать буквой Е и трехзначным числом.

«Например, от 100 до 199 — красители. В этом ряду стоят куркума (Е100) и паприка (Е160с). От 200 до 299 — консерванты. Они предотвращают размножение болезнетворных микробов в продукте. Например, диоксид серы Е220 используется в вине, чтобы не дать уксуснокислым бактериям превратить напиток в уксус. От 300 до 399 — антиоксиданты. Например, в составе продуктов, обогащенных витамином С, можно увидеть добавку Е300. От 400 до 499 — загустители, эмульгаторы и стабилизаторы. Эти добавки кладут в майонезы, фруктовое желе, варенье, конфитюр, мармелад, джем, начинки и другие результаты фруктовой переработки. Известные загустители — агар и пектин», — рассказала эксперт.

От 500 до 599 — регуляторы кислотности. Наиболее известным представителем данной группы является пищевая сода, которая маркируется как Е500 или бикарбонат натрия. Чаще всего ее используют в выпечке. От 600 до 699 — усилители вкуса и аромата. В этот ряд входит один из вредных компонентов — глутамат натрия Е621, или MSG.

От Е700 до Е799 — это антибиотики, которые применяют для термообработки, стерилизации, фильтрации с целью увеличения сроков хранения при изготовлении продуктов питания (молоко и молочные продукты, мясо, яйца, курица, сыр, креветки и другие).

От Е900 до Е999 — в этот класс входят глазирующие агенты (пленкообразователи, полирующие вещества), которые придают продукту блестящий вид или образуют защитный слой. Также сюда входят улучшители муки и хлеба, которые используются для отбеливания мякиша, ускорения приготовления, повышения газоудерживающей способности, придания эластичных и вязкопластичных свойств, снижения адгезии тестовых заготовок, продления срока сохранения свежести хлеба.

От E1100 до E1105 — ферментные препараты, которые поддерживают внешний вид продукта. Например, амилаза — фермент, производимый в организме человека поджелудочной железой и слюнными железами. Необходим для нормального пищеварения, содержится в большинстве панкреатических препаратов (мезим, панкреатин, креон и т.д.).

«Разрешенные добавки в продуктах питания используются в небольших количествах и не представляют опасности для здоровья взрослого и ребенка. В числе безопасных добавок — те, что получают естественным путем. Например, Е163 — краситель, который делают из виноградной кожуры. Антиоксидант Е338 и стабилизатор Е450 — фосфаты, необходимые для человеческих костей. Многие добавки являются природными красителями или специями», — подчеркнула Николаева.

В общепите практически нет продуктов без Е-ингредиентов, но их не нужно бояться. Важно следить за тем, какие именно добавки и в каких количествах содержатся в еде и напитках. Допустимая суточная норма варьируется и зависит не только от возраста и веса, но и от состояния здоровья, восприимчивости к различным ингредиентам, наличия аллергических реакций и других индивидуальных факторов, резюмировала эксперт.

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