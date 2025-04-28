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Два самолета МЧС России приземлились в Иране

Два самолета МЧС России прибыли в иранский город Бендер-Аббас
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Два самолета МЧС России совершили успешную посадку в аэропорту иранского города Бендер-Аббас. Об этом в своем Telegram-канале сообщило российское посольство в исламской республике.

В дипломатическом представительстве отметили, что экипажи посадили самолеты. невзирая на сложные метеорологические условия и мощный ураган во многих районах Ирана.

После прибытия российские спасатели сразу отправились на координационное совещание со своими иранскими коллегами.

В ближайшее время в Бендер-Аббас прибудет еще один самолет из России.

27 апреля посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что поддержка России после взрыва в Иране отражает глубину отношений стран.

В тот же день президент РФ Владимир Путин поручил направить в Иран самолет-амфибию Бе-200, а также Ил-76 для тушения пожара в порту в Иране.

26 апреля на территории морского порта на побережье Персидского залива произошел взрыв на складе опасных грузов и химикатов в городе Бендер-Аббас.

Ранее была названа причина взрыва в порту в Иране.

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