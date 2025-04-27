Папа Франциск перед смертью закрыл ипотеку тюрьмы для подростков

Перед смертью папа Римский Франциск передал €200 тыс. на выплату ипотеки макаронной фабрике, которая находится в тюрьме для несовершеннолетних в Риме. Об этом пишет The Economist.

Как сообщает журнал, послание понтифика заключалось в том, что истинное место его церкви находится на обочине общества.

«Незадолго до своей смерти он (папа Римский Франциск. — «Газета.Ru») потратил почти все оставшиеся у него деньги, около 200 000 евро, на выплату ипотеки на макаронную фабрику, которая работает в тюрьме для несовершеннолетних в Риме», — говорится в материале.

В начале недели Ватикан опубликовал завещание папы Римского Франциска, скончавшегося утром 21 апреля после продолжительной болезни. Согласно воле понтифика, он будет похоронен не в Ватикане, а в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Могила должна быть простой, без украшений, с единственной надписью — Franciscus («Франциск»). Согласно заключению врачей, причиной смерти предстоятеля Святого престола стал инсульт и необратимый сердечно-сосудистый коллапс.

Ранее Трампа и Зеленского обвинили в нарушении этикета на похоронах папы Франциска.