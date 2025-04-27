«Никакого уважения!» Трампа и Зеленского обвинили в нарушении этикета на похоронах папы Франциска

Зеленский оказался в первом ряду на похоронах папы Римского в Ватикане

В Ватикане прошли похороны папы Римского Франциска. В обход протокола президент Украины Владимир Зеленский и его супруга сидели на церемонии в первом ряду неподалеку от Дональда Трампа. Зеленский, как и Трамп, нарушил дресс-код — пришел на церемонию в черном кителе. А американский президент выбрал для похорон ярко-синий костюм.

Во время похорон папы Римского Франциска в Ватикане некоторые присутствующие там официальные лица серьезно нарушили протокол. Так, президент Украины Владимир Зеленский сидел во время церемонии на первом ряду, хотя должен был занимать более дальнее место, пишет The Telegraph.

Согласно протоколу, на траурной церемонии на площади Святого Петра в Ватикане официальные представители стран должны были сидеть по алфавиту (исходили из названий государств на французском языке).

Однако Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой сидел рядом с президентом Индии Драупади Мурму и венгерским лидером Тамашем Шуйоком. На этом же ряду находились Дональд Трамп (США) и Эмманюэль Макрон (Франция). Американский президент с супругой сидели рядом с Александром Стуббом (Финляндия) и Аларом Карисом (Эстония). США на французском — États-Unis, поэтому их место в первом ряду соответствует протоколу.

Большинство представителей государств сидели на местах согласно алфавиту. Ряд также зависел от их должности, поскольку на церемонии присутствовали не только главы стран.

«Я считаю, что они [Зеленский с супругой] заняли свободные места», — заявил пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни в беседе с The Telegraph.

При этом принц Уэльский Уильям (Великобритания) сидел на третьем ряду. Рядом с ним был канцлер Германии Олаф Шольц. Президент Италии Серджо Маттарелла не находился вместе с премьер-министром страны Джоржей Мелони, так как у них разные должности, этого требует протокол. Бывшего президента США Джо Байдена посадили на пятый ряд.

Трамп в синем, Зеленский в кителе

Согласно этикету, мужчинам следует приходить на похороны папы в деловом костюме или фраке темного цвета, с черным галстуком и черной пуговицей на левом лацкане, а женщинам — в строгом темном длинном платье, перчатках и вуали.

Зеленский же посетил церемонию в армейском кителе черного цвета. Украинский президент в последние несколько лет часто приезжает на мероприятия в одежде военного стиля.

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Дональд Трамп тоже нарушил этикет — пришел в ярко-синем костюме, отмечает британское издание The Independent.

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При этом Мелания Трамп соблюла все тонкости дресс-кода. На ней было строгое черное платье и черный пиджак. Она покрыла голову черным платком. Елена Зеленская также соблюла дресс-код, но решила обойтись без головного убора.

«У Трампа даже не хватило приличия надеть черный галстук, а ведь он был в синем костюме. Никакого уважения!» — написал пользователь соцсетей.

При этом бывший президент США Джо Байден и принц Великобритании Уильям также были одеты в темно-синие костюмы, однако их внешний вид не вызвал столько критики, поскольку костюмы были более темных оттенков.

Трамп и его супруга не остались на похороны, посетив только церемонию прощания. Возглавлявший мессу кардинал Джованни Баттиста Ре, как заметили ряд изданий, раскритиковал американского президента. Он напомнил, что папа Франциск призывал людей «строить мосты, а не стены», намекнув на обещание Трампа построить стену на границе с Мексикой для сдерживания нелегальных мигрантов.

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Папа Римский Франциск умер 21 апреля на 89 году жизни, у него случился инсульт. 26 апреля состоялись похороны. На них приехали представители 170 государств. Понтифика захоронили в склепе в базилике Санта-Мария-Маджоре.