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В МЧС рассказали о случаях возгорания сухой травы в Тульской области с начала 2025 года

МЧС: в Тульской области с начала года произошло 1075 возгораний сухой травы

С начала 2025 года в Тульской области произошло 1075 случаев возгорания сухой травы. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В публикации отмечается, что общая площадь ландшафтных пожаров превысила 18,3 тыс. квадратных метров, а также было составлено 226 протоколов об административных правонарушениях на сумму свыше 1 млн рублей.

В МЧС отметили, что в области было установлено вознаграждение в размере 10 тысяч рублей за достоверную информацию о виновниках пожаров.

До этого сообщалось, что в Балейском районе Забайкалья местный житель устроил степной пожар из-за того, что ему послышался вой волков. Мужчина шел из одного села в другое и ему послышался вой волков. Испугавшись хищников, он устроил пал травы. Возгорание оперативно потушили прибывшие на место пожарные, огонь успел охватить несколько квадратных метров. 56-летнему сельчанину может грозить штраф до 20 тысяч рублей.

Также в Гатчинском районе Ленинградской области местный житель устроил пал травы на участке и получил сильные ожоги.

Ранее девушка подожгла поле под Калининградом, чтобы снять видео для соцсетей.

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