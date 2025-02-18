Девушка подожгла поле под Калининградом, чтобы снять видео для соцсетей

В Калининградской области девушка подожгла сухую траву ради лайков в соцсетях

В Калининградской области девушка подожгла сухую траву, пытаясь снять ролик для соцсетей. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Пожарные прибыли в поселок Дорожный и с помощью техники потушили загоревшуюся траву. Поджигательницей оказалась 16-летняя местная жительница. Она призналась, что подожгла поле в 400 метрах от своего дома, чтобы записать эффектное видео ради лайков.

В результате поджога обгорел участок в шесть соток, обошлось без жертв.

Тем не менее девушку привлекут к административной ответственности. За пал травы ей грозит до 30 тыс. рублей штрафа. Дело рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних.

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