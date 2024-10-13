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Россиянин устроил пал травы и попал в реанимацию

«78.ru»: в Ленобласти мужчина попал в реанимацию, когда сжигал траву

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Гатчинском районе Ленобласти местный житель устроил пал травы на участке и получил сильные ожоги. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в деревне Малое Верево, 27-летний местный житель жег траву на участке. В какой-то момент мужчина случайно выплеснул на себя керосин, на нем загорелась одежда.

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными ожогами. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Мужчина помещен в отделение реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге мальчик попал в реанимацию после поджога бочки с ацетоном. Двое 13-летних детей гуляли по городу и между гаражами около одного из домов нашли бочку с ацетоном. Школьник решил поджечь ее. В результате мальчик попал в реанимацию одного из местных медучреждений. У него диагностировали многочисленные ожоги, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Его подруга не пострадала.

Ранее в Ленобласти пенсионер получил ожоги из-за взрыва самогонного аппарата.

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