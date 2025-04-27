Обвиняемого в убийстве генерала Москалика доставили в суд

Уроженца Украины Игната Кузина, обвиняемого в убийстве генерала Вооруженных сил России Ярослава Москалика, доставили в Басманный районный суд Москвы для избрания меры пресечения. Об этом пишет ТАСС.

Следственный комитет России попросил арестовать мужчину.

До этого сообщалось, что генерала Москалика похоронят 29 апреля на военном мемориале в Подмосковье.

25 апреля в первой половине дня в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в заднюю часть Volkswagen Golf. Мощность самодельного взрывного устройства составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Как позже выяснилось, в результате взрыва погиб генерал Москалик.

На следующий день был задержан подозреваемый в преступлении — 42-летний Игнат Кузин, родившийся в Сумской области Украины и получивший гражданство РФ в 2023 году. Он рассказал ФСБ о вербовке украинскими спецслужбами и своей роли в подготовке взрыва. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько Кузину пообещали за убийство Москалика.