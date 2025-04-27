Стали известны дата и место похорон погибшего в теракте генерала Москалика

Похороны заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика пройдут 29 апреля на военном мемориале «Пантеон защитников Отечества», расположенном в городском округе Мытищи Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на источники в Минобороны РФ.

25 апреля в первой половине дня в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в заднюю часть Volkswagen Golf. Мощность самодельного взрывного устройства составила более 300 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва погиб Москалик.

На следующий день был задержан подозреваемый в преступлении — 42-летний Игнат Кузин, родившийся в Сумской области Украины и получивший гражданство РФ в 2023 году. Он рассказал ФСБ о вербовке украинскими спецслужбами и своей роли в подготовке взрыва. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сосед охарактеризовал генерала Москалика.