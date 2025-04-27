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В Нижегородской области вспыхнул склад деревянных шпал

В Нижегородской области загорелся склад со шпалами

В поселке Ильиногорск Нижегородской области загорелся склад деревянных шпал. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

По данным ведомства, шпалы были уложены на открытой площадке. Огонь распространился на площади в размере 1 тыс. кв. м. Возгорание удалось локализовать, пожарные продолжают бороться с огнем. Информации о пострадавших не поступало.

18 апреля склад загорелся в городе Миассе в Челябинской области. В здании хранилась лако-красочная продукция. Огонь распространился на площади в 600 «квадратов» и охватил кровлю склада. На место происшествия прибыли 36 сотрудников экстренных служб и 11 единиц специальной техники. Со склада смогли самостоятельно эвакуироваться 45 человек. Как сообщили в МЧС, при возгорании никто не пострадал. В тот же день в подмосковных Мытищах тоже загорелось складское здание на площади в 1,8 тыс. кв. м.

Ранее посетители горящих в Москве бань выбежали на улицу в резиновых тапочках.

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