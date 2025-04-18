Здание склада загорелось в Подмосковье

Складское здание горит в подмосковных Мытищах на 1,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Пожар произошел в поселке Грибки городского округа Мытищи. В ликвидации возгорания складского здания задействованы 54 сотрудника ведомства и 17 единиц техники.

В МЧС подчеркнули, что в 3:26 мск пожар был локализован.

Утром в четверг, 17 апреля, стало известно, что в Уфе, столице Республики Башкортостан, на улице Турбинной горит цех по производству лодок из поливинилхлорида (ПВХ). Информации о пострадавших не поступало. К ликвидации привлекли, как отмечали в ведомстве, 40 сотрудников и 10 единиц техники. Позднее стало известно, что пожарные предотвратили взрыв кислородных баллонов в цеху по производству лодок из ПВХ.

Позднее в пресс-службе МЧС России по республике сообщили, что пожар в цехе по производству лодок на площади 800 квадратных метров ликвидирован.

В этот же день на юге Москвы потушили пожар на территории «Южной» ТЭЦ-26.

Ранее на видео попало, как водитель спасал автобус от огня во Владивостоке.