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В Челябинской области загорелся склад с лако-красочной продукцией

МЧС РФ: на складе в Миассе произошел пожар площадью 600 квадратных метров

Склад загорелся в городе Миассе в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что в здании хранилась лако-красочная продукция.

К текущему моменту огонь распространился на площади 600 квадратных метров. На место происшествия прибыли 36 сотрудников экстренных служб и 11 единиц специальной техники.

«Пострадавших нет. Самостоятельно из цеха эвакуировались 45 человек», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что пламя охватило кровлю склада.

В ночь на 18 апреля в подмосковном городе Мытищи произошел пожар в складском здании. Площадь возгорания составила 1800 квадратных метров, заявили в пресс-службе МЧС РФ.

По данным ведомства, к ликвидации огня привлекли 54 специалиста и 17 единиц техники. К 3:26 мск сотрудникам экстренных служб удалось локализовать пожар. Никакой информации о пострадавших не поступало.

17 апреля в Главном управлении МЧС РФ по Башкирии сообщили о пожаре в цехе по производству лодок, расположенному в столице региона. Пламя распространилось на площади 800 квадратных метров, его потушили огнеборцы.

Ранее в Тверской области произошло возгорание на территории элитного курортного комплекса.

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