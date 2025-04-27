В Уругвае загорелось посольство России

Telenoche: в Уругвае произошел пожар в посольстве России

В здании посольства России в Уругвае в столице страны Монтевидео произошел пожар. Об этом сообщает местный телеканал Telenoche.

«В субботу к вечеру ​​пожарные были вызваны в российское посольство на Авенида Бразилия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из воздуховода здания начал подниматься густой столб дыма, пожарные использовали пилы и болгарки, чтобы прорезать защитные прутья и добраться до очага возгорания. На видео, опубликованном телеканалом, можно увидеть, как пожарные пытаются перерезать решетку воздуховода.

Причины пожара не сообщаются. О пострадавших также нет информации.

24 февраля сообщалось, что три взрывных устройства были заброшены на территорию генерального консульства России в Марселе, одно не взорвалось.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что случившееся «имеет все признаки теракта», и призвала усилить безопасность дипломатического ведомства.

Ранее сообщалось, что была совершена атака на посольство США в Ливане.