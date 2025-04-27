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Пожарный поезд прибыл для тушения горящего банного комплекса в Москве

Пожарный поезд прибыл на станцию МЦК «Белокаменная», рядом с которой горят бани

Пожарный поезд прибыл на станцию «Белокаменная» (Московское центральное кольцо), рядом с которой горит банный комплекс. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Площадь пожара в банном комплексе на востоке Москвы увеличилась до 1,5 тыс. кв. м. К тушению огня в комплексе по адресу Яузская аллея, д. 8 привлекли 50 пожарных и 15 единиц техники. Из соседних зданий эвакуировали 25 человек. К месту пожара также направили два вертолета Ка-32.

Источник ТАСС в оперативных службах заявил, что количество горящих построек на территории комплекса выросло до семи.

20 апреля сообщалось, что в Москве, в престижном яхт-клубе Royal Yach Club, произошел пожар на плавучей бане. Возгорание началось на берегу, после чего огонь быстро охватил всю конструкцию. Площадь возгорания составила около 40 кв. м. Сотрудники клуба и отдыхающие смогли вовремя покинуть помещение, никто не пострадал.

Ранее в Удмуртии в сауне с 27 отдыхающими случился пожар.

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