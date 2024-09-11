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В Удмуртии в сауне с 27 отдыхающими произошел пожар, есть пострадавшие

МЧС: два человека получили ожоги в результате пожара в одной из саун Удмуртии

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МЧС РФ по Удмуртской Республике

В Удмуртии в сауне случился пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, в сауне отдыхала компания из 27 молодых людей. Когда несколько парней пошли в парилку, из двери наружу вырвалось пламя, что попало на видео. Обошлось без трагедии, однако два молодых человека получили ожоги.

Предварительно, все случилось из-за перекала печи. Огонь на 50 квадратных метрах потушили девять специалистов и четыре единицы техники МЧС.

Вечером 10 сентября сообщалось, что возле «Газпром арены» в Санкт-Петербурге начался сильный пожар. Выяснилось, что возгорание произошло в здании бывшего спорткомплекса. Мощные клубы дыма были видны издалека. Позже в МЧС заявили о полной ликвидации пожара.

До этого на Ставрополье в торговом центре вспыхнули несколько магазинов. По информации МЧС, инцидент произошел 9 сентября в городе Зеленокумске. Крупный пожар произошел в торговом центре, расположенном на Бульварной улице.

Ранее в Москве произошел пожар в здании ВГИК.

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