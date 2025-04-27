Храмы Курской области устроили победный перезвон

Во всех храмах и церквях Курской области прозвучал победный перезвон

Во всех храмах и церквях Курской области прозвучал победный перезвон, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Чиновник рассказал, что вместе с жителями области поучаствовал в торжественном богослужении в Воскресенско-Ильинской церкви в Курске.

«После богослужений раздался долгий колокольный перезвон, всем своим звуком донося до каждого — наша Победа близко!» — написал глава региона.

26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе прошлого года. По словам главы государства, полный разгром украинских сил в курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий российских войск и на других важных участках фронта, а также приближает разгром противника.

Ранее появились кадры освобождения от ВСУ последнего села в курском приграничье.