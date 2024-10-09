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Пилот «Турецких авиалиний» скончался во время рейса Сиэтл — Стамбул

Капитан-пилот «Турецких авиалиний» Пехливан умер во время рейса Сиэтл — Стамбул

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Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Пилот Turkish Airlines скончался во время полета из Сиэтла в Стамбул. Об этом в соцсети X сообщил пресс-секретарь «Турецких авиалиний» Яхья Устюн.

«Ильчехин Пехливан, капитан-пилот нашего самолета типа Airbus 350 с бортовой регистрацией TC-LGR, выполнявшего рейс № TK204 по маршруту Сиэтл — Стамбул, потерял сознание во время полета», — заявил он.

Устюн добавил, что первое медицинское вмешательство с целью привести пилота в сознание не дало результатов. Тогда экипаж самолета принял решение совершить экстренную посадку в Нью-Йорке, однако капитан скончался до приземления.

По информации представителя авиакомпании, пилот прошел периодический медицинский осмотр в авиационном медицинском центре. По результатам осмотра не было выявлено никаких проблем со здоровьем, которые помешали бы Пехливану выполнять свои обязанности.

Другой похожий случай произошел в конце сентября. Тогда пассажирский самолет, летевший из Москвы в Самару, экстренно приземлился в Ульяновске из-за смерти пассажира.

Ранее на востоке США самолет упал на кукурузное поле.

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