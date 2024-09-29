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Пассажир скончался во время полета на самолете Москва – Самара

Самолет экстренно сел в Ульяновске из-за смерти пассажира рейса Москва — Самара

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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Самару, экстренно приземлился в Ульяновске из-за смерти пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, мужчине стало плохо в аэропорту Внуково, но после того, как ему оказали помощь, он принял решение лететь.

Отмечается, что у пассажира прихватило сердце. Родственники и экипаж пытались ему помочь, самолет сел в Ульяновске, но врачи не успели спасти мужчину.

17 сентября стало известно, что пассажирский самолет, следовавший по маршруту Москва — Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в Волгограде.

9 сентября лайнер турецкой авиакомпании, летевший из Москвы в Стамбул, незапланированно приземлился в Варшаве. Воздушное судно вылетело из аэропорта Внуково в российской столице почти на пять часов позже запланированного времени, и уже через 2,5 часа после отправления вынужденно село в Польше.

Ранее на востоке США самолет упал на кукурузное поле.

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