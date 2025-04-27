Пожар в иранском порту возобновился

Пожар в иранском портовом городе Бендер-Аббасе возобновился. Об этом заявил глава управления по чрезвычайным ситуациям при губернаторе провинции Хормозган Мехрдад Хасан-заде, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.

«Битум и химические вещества в ряде контейнеров послужили причиной повторного возгорания в восточной части порта», — рассказал иранский чиновник.

Утром 27 апреля МВД Ирана сообщало, что пожар потушен уже на 80%.

Тем временем президент России Владимир Путин поручил направить в Иран самолет-амфибию Бе-200, а также Ил-76 для тушения пожара в порту.

26 апреля на территории морского порта на побережье Персидского залива произошел взрыв на складе опасных грузов и химикатов в порту Шахид-Раджаи. По информации телеканала IRIB, взорвался резервуар с топливом. На месте происшествия начался пожар. Кроме того, обрушилось одно из зданий порта. По словам очевидцев, взрыв ощутили жители Бендер-Аббаса и острова Кешм. Работу гавани после произошедшего приостановили.

Ранее число пострадавших в иранском порту Шахид-Раджаи превысило тысячу человек.