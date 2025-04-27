NYT сообщила, что причиной взрыва в Иране стало ракетное топливо

NYT: взрыв в Иране произошел из-за вещества, используемого в топливе для ракет

Взрыв в порту Ирана Бендер-Аббас произошел из-за вещества, которое используется в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива. Об этом пишет газета New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

«Человек, связанный с Корпусом стражей исламской революции Ирана, сообщил, что взорвался перхлорат натрия — основной ингредиент твердого топлива для ракет», — говорится в публикации.

26 апреля на территории морского порта на побережье Персидского залива произошел взрыв на складе опасных грузов и химикатов. Как сообщал телеканал IRIB, взорвался резервуар с топливом, после чего на месте происшествия начался пожар и обрушилось одно из зданий порта.

По словам очевидцев, взрыв ощутили жители Бендер-Аббаса и острова Кешм. Работа порта после произошедшего была приостановлена. Туда прибыли сотрудники экстренных служб и глава МВД Эскандар Момени. По последним данным, не менее 14 человек получили несовместимые с жизнью травмы, более 750 человек пострадали.

Позднее минздрав Ирана объявил в городе Бендер-Аббас чрезвычайное положение.

Ранее выросло число жертв взрыва в иранском порту Бендер-Аббас.