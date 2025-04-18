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Минпромторг оценил эффективность российского препарата от рака

Минпромторг: препарат «Лина М» от рака проходит первые клинические исследования
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Global Look Press

Препарат против онкологических заболеваний разработчика лекарственных препаратов «Лина М» находится на первой фазе клинических исследований, однако делать выводы о его эффективности на данный момент рано. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

«Препарат ООО «Лина М» проходит только первую фазу клинических исследований из трех предусмотренных законодательством Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, разработка препарата ведется по государственному контракту, заключенному с компанией-разработчиком в 2014 году. Проект ставил перед собой цель использовать технологии зарубежного препарата белково-векторной доставки для отечественной разработки. Закончить работы по созданию лекарства планировалось в 2017 году, однако проект до сих пор продолжается.

До этого заведующий отделением лекарственного лечения №4 НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России Алексей Румянцев заявил, что для оценки слов о создании в России препарата от рака, не имеющего аналогов в мире, нужно дождаться результатов клинических испытаний и научных статей.

По его словам, сегодня в рецензируемых научных изданиях отсутствуют какие-либо упоминания результатов исследований данного препарата.

Ранее вирусолог объяснил, каких пациентов будут прививать новой вакциной от рака.

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